السودان يمدد حظر التجوال بالعاصمة الخرطوم لمدة أسبوعين لمنع تفشي كورونا المزيد

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية العليا بالسودان، تمديد حظر التجوال 15 يوماً إضافياً ابتداءً من غدا الثلاثاء، لإحتواء فيروس كورونا، وعدم السماح بالسفر خلال الفترة المحددة.

وقال رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة، صديق تاور، في تصريحات نقلته وكالة الأنباء السودانية "سانا" الإثنين، إن اللجنة العليا للطوارئ اجتمعت لمتابعة جائحة كورونا، والموقف العام، وما تلاها من إجراءات احترازية .

وأضاف عضو مجلس السيادة،: "أن اللجنة لاحظت أن أكثر من 80 % من حالات الإصابة بولاية الخرطوم، وعليه أوصت بضرورة تمديد الحظر لأسبوعين."

Advertisements

ويعد هذا التمديد هو الثاني بعد الإعلان عن الحظر الشامل في 18 أبريل/نيسان الماضي لمدة 21 يوماً، ليمدد، بعد ذلك 10 أيام إضافية انتهت الإثنين.

ومن جانبها، أعلنت سلطة الطيران المدني تمديد إغلاق المطارات السودانية، أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى 31 مايو/ أيار الجاري، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، مستثنية رحلات البضائع والمساعدات الإنسانية، والدعم الفني والإنساني.

وسجل السودان، الإثنين، 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2591 حالة، بينهم 2109 في الخرطوم وحدها، بحسب وزارة الصحة.