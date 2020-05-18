، سوق الأسهم يواصل مكاسبه.. وأرامكو يتجاوز سعر الطرح ،

محمد بن مسعود - الدمام - جاءت بدعم من صعود أسعار النفط ونتائج الشركات الإيجابية

واصل سوق الأسهم السعودية مكاسبه اليوم الاثنين بدعم من صعود أسعار النفط ونتائج الشركات الإيجابية.

وقفزت أسعار النفط بما يزيد عن دولار للبرميل مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا. وارتفع خام برنت 1.33 دولار ما يعادل 4.1 بالمئة إلى 33.83 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش.

ووفق رويترز صعد المؤشر السعودي الرئيس 1.2 بالمئة وقاد المكاسب سهم مصرف الراجحي الذي ارتفع 1.5 بالمئة وزاد سهم شركة أرامكو 1.1 بالمئة.

ويجري تداول سهم شركة النفط العملاقة أرامكو عند 32.3 ريال أعلى من سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالاً وهو مستوى لامسه لأخر مرة في 12 أبريل نيسان.

وحققت أرامكو أرباحا فصلية بـ62.48 مليار ريال (16.64 مليار دولار)، وبإجمالي توزيعات بـ 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) على مساهميها في الربع الأول من العام الجاري.

وقفز سهم مجموعة سامبا المالية 3.8 بالمئة بعد أن أعلنت نمو صافي ربح الربع الأول 19.6 بالمئة إلى 1.27 مليار ريال (338.13 مليون دولار).

وصعد سهم البنك الأهلي التجاري، 1.4 بالمئة لتستمر المكاسب من الجلسة السابقة في ـعقاب زيادة الأرباح الفصلية 2.1 بالمئة.سوق الأسهم