، عقب زخات غزيرة.. شاهد البرد يصبغ مرتفعات الجبل الأسود بالريث بالبياض ،

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اكتسى الجبل الأسود بمحافظة الريث اليوم بالبياض بعد زخات البرد التي بدأت بالتساقط على المحافظة، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة منذ الفجر.
ويعتبر الجبل الأسود، أحد الجبال الشاهقة ويقابل وادي لجب الشهير، ويقارب طوله 1800 متر؛ وهو يعانق السحاب كل ساعاته، لكن خطورة طرقه وانهياراته المستمرّة تنفّر زواره وسكانه.
وتجذب طبيعة الجبل الأسود الكثير من الزوار الذين يسمعون عنه أو الذين يرتادونه بين حين وآخر، فيما يعاني الزوّار مشقة في الطريق الضيّق الوعر الذي يمتد لنحو 15 كلم من أعلى قمة الجبل حتى طريق عقبة الهاوية في رخية.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان قد دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الاثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وتدني في مدى الرؤية.
أمطار
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 09:39 PM
بدأت الهطولات منذ الفجر وسط تحذيرات من الدفاع المدني بالابتعاد عن السيولعقب زخات غزيرة.. شاهد البرد يصبغ مرتفعات الجبل الأسود بالريث بالبياض
اكتسى الجبل الأسود بمحافظة الريث اليوم بالبياض بعد زخات البرد التي بدأت بالتساقط على المحافظة، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة منذ الفجر.
ويعتبر الجبل الأسود، أحد الجبال الشاهقة ويقابل وادي لجب الشهير، ويقارب طوله 1800 متر؛ وهو يعانق السحاب كل ساعاته، لكن خطورة طرقه وانهياراته المستمرّة تنفّر زواره وسكانه.
وتجذب طبيعة الجبل الأسود الكثير من الزوار الذين يسمعون عنه أو الذين يرتادونه بين حين وآخر، فيما يعاني الزوّار مشقة في الطريق الضيّق الوعر الذي يمتد لنحو 15 كلم من أعلى قمة الجبل حتى طريق عقبة الهاوية في رخية.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان قد دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الاثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وتدني في مدى الرؤية.
، عقب زخات غزيرة.. شاهد البرد يصبغ مرتفعات الجبل الأسود بالريث بالبياض ،
المصدر : الخليج 365
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