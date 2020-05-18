، الآسيوي يستعيد فاول السد: "قول بسم الله يا معيوف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد حساب دوري أبطال آسيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحظة قد تكون أهم اللحظات في مشوار الهلال نحو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019 وهي الخطأ الذي تم احتسابه لمصلحة فريق السد القطري في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من مباراة اياب نصف النهائي.

وبث الاسيوي مقطعاً للخطأ مدعوماً بصوت الجماهير واللاعبين حيث بدأ الملعب هادئاً من الصخب باستثناء توجيهات بعض الجماهير للمعيوف حيث طالب احدهم المعيوف بالتسمية قائلاً بصوت واضح "قول بسم الله يا معيوف".

وكان الهلال قد كسب موقعة الذهاب 4-1 وخسر اياباً 4-2.

ويعد هذا الخطأ حاسماً في المباراة حيث لو سجله السد عن طريق لاعبه "نام تاي هي" لتأهل للمباراة النهائية لكن عبدالله المعيوف نجح في التصدي لهذا الخطأ لينقل فريقه إلى المباراة النهائية والتي توج من خلالها الهلال باللقب بعد ان هزم اوراوا الياباني ذهاباً 1-0 واياباً 2-0.

"قول بسم الله يا معيوف 😰"



الدقيقة 90+6 ستبقى خالدة في ذاكرة جماهير ⁦@Alhilal_FC⁩ ⚪️🔵



👂🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/0GakZCAWbP — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 18, 2020

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