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محمد بن مسعود - الدمام - د ب أ: أعلن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين أن الاتحاد يخطط لإقامة مباراة خيرية وتخصيص إيراداتها لصالح مكافحة فيروس كورونا.
وقال انفانتينو: "من مسؤوليتنا إظهار التضامن ومواصلة فعل كل ما بوسعنا من أجل المشاركة في جهود مكافحة كورونا ودعمها".
وأوضح انفانتينو أن الهدف بالدرجة الأولى يتمثل في تسريع إمكانية إنتاج وسائل لتشخيص وعلاج المرض وإنتاج لقاحات مضادة.
وأشار رئيس "فيفا" إلى أن التفاصيل الخاصة بمكان وموعد المباراة والمشاركين فيها، ليست معروفة بعد في الوقت الراهن، مضيفاً إنه يجري دراسة سيناريوهات مختلفة تتوافق مع التعليمات المتعلقة بالسياسة الصحية.
ومن المنتظر أن يتم جمع التبرعات في إطار المبادرة العالمية " الوصول إلى أدوات كوفيد19".فيروس كورونا الجديد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
انفانتينو: سنقيم مباراة خيرية لمكافحة " كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-18
د ب أ: أعلن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين أن الاتحاد يخطط لإقامة مباراة خيرية وتخصيص إيراداتها لصالح مكافحة فيروس كورونا.
وقال انفانتينو: "من مسؤوليتنا إظهار التضامن ومواصلة فعل كل ما بوسعنا من أجل المشاركة في جهود مكافحة كورونا ودعمها".
وأوضح انفانتينو أن الهدف بالدرجة الأولى يتمثل في تسريع إمكانية إنتاج وسائل لتشخيص وعلاج المرض وإنتاج لقاحات مضادة.
وأشار رئيس "فيفا" إلى أن التفاصيل الخاصة بمكان وموعد المباراة والمشاركين فيها، ليست معروفة بعد في الوقت الراهن، مضيفاً إنه يجري دراسة سيناريوهات مختلفة تتوافق مع التعليمات المتعلقة بالسياسة الصحية.
ومن المنتظر أن يتم جمع التبرعات في إطار المبادرة العالمية " الوصول إلى أدوات كوفيد19".
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
08:12 PM
د ب أ: أعلن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاثنين أن الاتحاد يخطط لإقامة مباراة خيرية وتخصيص إيراداتها لصالح مكافحة فيروس كورونا.
وقال انفانتينو: "من مسؤوليتنا إظهار التضامن ومواصلة فعل كل ما بوسعنا من أجل المشاركة في جهود مكافحة كورونا ودعمها".
وأوضح انفانتينو أن الهدف بالدرجة الأولى يتمثل في تسريع إمكانية إنتاج وسائل لتشخيص وعلاج المرض وإنتاج لقاحات مضادة.
وأشار رئيس "فيفا" إلى أن التفاصيل الخاصة بمكان وموعد المباراة والمشاركين فيها، ليست معروفة بعد في الوقت الراهن، مضيفاً إنه يجري دراسة سيناريوهات مختلفة تتوافق مع التعليمات المتعلقة بالسياسة الصحية.
ومن المنتظر أن يتم جمع التبرعات في إطار المبادرة العالمية " الوصول إلى أدوات كوفيد19".
، انفانتينو: سنقيم مباراة خيرية لمكافحة " كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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