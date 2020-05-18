، الإمارات تعلن فتح المراكز التجارية ابتداء من 27 رمضان ،

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أعلنت دولة الإمارات فتح المراكز التجارية أبوابها ابتداء من 27 رمضان من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن التوقيت الجديد بعد العيد.
وقال سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات : استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي مستثناة.
وتابع :هناك اشتراطات تم تعميمها على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها.
كما دعا لتجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، ونصح الأفراد للتواصل باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلاً من الزيارات.
وبين الظاهري، ان التعديل يتماشى مع الإجراءات الوطنية للحفاظ على سلامة المجتمع، وفي ظل ما تم ملاحظته خلال شهر رمضان من زيادة في حالات الإصابات بمرض كوفيد19، وتساهل بعض أفراد المجتمع وعدم الإكتراث بالإجراءات الوقائية.فيروس كورونا الجديد الإمارات
الإمارات تعلن فتح المراكز التجارية ابتداء من 27 رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-18
أعلنت دولة الإمارات فتح المراكز التجارية أبوابها ابتداء من 27 رمضان من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن التوقيت الجديد بعد العيد.
وقال سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات : استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي مستثناة.
وتابع :هناك اشتراطات تم تعميمها على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها.
كما دعا لتجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، ونصح الأفراد للتواصل باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلاً من الزيارات.
وبين الظاهري، ان التعديل يتماشى مع الإجراءات الوطنية للحفاظ على سلامة المجتمع، وفي ظل ما تم ملاحظته خلال شهر رمضان من زيادة في حالات الإصابات بمرض كوفيد19، وتساهل بعض أفراد المجتمع وعدم الإكتراث بالإجراءات الوقائية.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
09:09 PM
من التاسعة إلى السابعة مساء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة
أعلنت دولة الإمارات فتح المراكز التجارية أبوابها ابتداء من 27 رمضان من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن التوقيت الجديد بعد العيد.
وقال سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات : استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي مستثناة.
وتابع :هناك اشتراطات تم تعميمها على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها.
كما دعا لتجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، ونصح الأفراد للتواصل باستخدام الوسائل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلاً من الزيارات.
وبين الظاهري، ان التعديل يتماشى مع الإجراءات الوطنية للحفاظ على سلامة المجتمع، وفي ظل ما تم ملاحظته خلال شهر رمضان من زيادة في حالات الإصابات بمرض كوفيد19، وتساهل بعض أفراد المجتمع وعدم الإكتراث بالإجراءات الوقائية.
، الإمارات تعلن فتح المراكز التجارية ابتداء من 27 رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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