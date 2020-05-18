شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة بإسكان القطيف على مساحة ٢٠٠٠ متر والان نبدء بالتفاصيل

أعدت أمانة المنطقة الشرقية، برنامج عمل لتطوير وتحسين أعمال التشجير المتنوعة بمحافظة القطيف، وتنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والخدمية وتقديم مستوى صيانة للأعمال الزراعية في عدة مواقع في المحافظة.

وأشارت الأمانة إلى أن إدارة الحدائق والتشجير ببلدية المحافظة تُنفد حالياً مشروع حديقة بإسكان القطيف على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع من المسطحات الخضراء لتضاف إلى الحديقة التي نفذتها من قبل بمساحة إجمالية بلغت 4500 مترمربع، إضافة إلى غرس ٣٢ شجرة لبخ، وتنفيذ شبكات ري أتوماتيكية، وترصيص النجيل.

كما قامت خلال الشهرين الماضيين بزراعة 232.800 زهرة متنوعة الأشكال والأصناف وبألوان مختلفة لإضفاء لمسة جمالية على الطرق والإرتقاء بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

وتهدف أمانة الشرقية من تنفيذ هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، ورفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والتقاطعات، مؤكدةً استمرار الأعمال اليومية المتتالية لصيانة مختلف المواقع وإدراج عدد من المواقع للتجميل والتحسين وإعادة التصميم لاحقاً، واستكمال مشاريع تشجير شوارع رئيسة في عدد من الأحياء السكنية بمحافظة القطيف.