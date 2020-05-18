شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطِن سرق متجرين بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة الرياض القبض على مواطِن بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطِن في العقد الرابع من العمر، بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين للتموينات بحيي (العليا والورود) في مدينة الرياض باستخدام سلاح أبيض (سكين) والاستيلاء على مبالغ مالية قاربت (10,000) ريال وعدد من الأجهزة والبضائع ، وضبط السلاح المستخدم في عملية السطو وبعض المسروقات ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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