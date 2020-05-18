، الرابطة الأسكتلندية تنهي الموسم وتتوج "سيلتك" بطلاً للدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - د ب أ: قررت رابطة الدوري الأسكتلندي للمحترفين لكرة القدم اعتبار سيلتك بطلاً للمسابقة بعد أن صوتت الأندية الاثنين على إنهاء الموسم مبكراً بسبب وباء كوفيد 19.

وقالت في بيان "تعلن الرابطة اليوم بعد التشاور مع كل الأندية 12 بدوري القسم الأول ومجلس إدارة الرابطة إنهاء موسم 2019-2020 بأثر فوري".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الـ12 نادياً المشاركين في بطولة الدوري الممتاز، اجتمعوا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، يوم الجمعة الماضي، مع دعوة نيل دونكاستر رئيس رابطة الدوري لحضور الاجتماع.

ويتصدر سيلتك الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ليتوج باللقب التاسع على التوالي، فيما يحتل هارتس المركز الأخير بفارق أربع نقاط خلف أقرب فريق في الترتيب.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، طلب من بطولات الدوري الأوروبية المختلفة تقديم خططها بشأن الموسم في موعد أقصاه 25 مايو الجاري، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأسكتلندي إيقاف كافة منافسات كرة القدم في البلاد حتى العاشر من يونيو المقبل على أقل تقدير، حيث إنه موعد سيتم مراجعته.فيروس كورونا الجديد