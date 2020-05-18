، ضارباً أروع الأمثلة بالعطاء.. معلم يفاجئ طلابه بتقديم هدايا التخرج بمنازلهم بالجبيل ،

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ضرب معلم بإحدى المدارس في مدينة الجبيل الصناعية أروع الأمثلة في البذل والإخلاص، حيث قام بتنفيذ مبادرة تبنتها مدرسته لتكريم الطلاب الخريجين من المدرسة، وذلك بإيصال شهادات التخرج والهدايا لهم في منازلهم.
وفي التفاصيل التي أوضحها المعلم إبراهيم ذيب حمدي لـ"الخليج 365" فقد بدأت الفكرة من قائد المدرسة محمد صالح الغامدي، وبتأييد من كافة أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.
وأضاف: تم ترشيحي لتنفيذ هذه الفكرة ميدانياً حيث تم الاستعداد لها بكافة الوسائل الوقائية وتم التواصل مع أولياء الأمور والتنسيق معهم لتقديم الهدايا أمام منزل كل طالب في الوقت المسموح مع اتباع كافة التعليمات الوقائية.
وتابع: كانت فرحة أبنائي الطلاب لا توصف فطوال فترة عملي في مجال التعليم والممتدة لأكثر من 16 عاماً لم تشاهد عيني فرحة توازي فرحة الأبناء بهذه الهدايا المقدمة من المدرسة، حيث لم يتمالك بعضهم نفسه وأجهش بالبكاء فرحاً بهذه الهدية المفاجئة غير المتوقعة.
ووصف لـ"الخليج 365" ردود فعل أولياء الأمور الذين لم يكونوا أقل فرحاً من أبنائهم فبادر بعضهم بتوثيق اللحظة بكاميرا هاتفه وغمروني بسيل من الدعوات والثناء مشيدين بحرص المدرسة على الاحتفال بأبنائهم وتقديم هذه المبادرة الجميلة.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 08:51 PM
عبر مبادرة تبنتها مدرسته لتكريم الطلاب الخريجين.. قال: فرحتهم لم تكن توصفضارباً أروع الأمثلة بالعطاء.. معلم يفاجئ طلابه بتقديم هدايا التخرج بمنازلهم بالجبيل
ضرب معلم بإحدى المدارس في مدينة الجبيل الصناعية أروع الأمثلة في البذل والإخلاص، حيث قام بتنفيذ مبادرة تبنتها مدرسته لتكريم الطلاب الخريجين من المدرسة، وذلك بإيصال شهادات التخرج والهدايا لهم في منازلهم.
وفي التفاصيل التي أوضحها المعلم إبراهيم ذيب حمدي لـ"الخليج 365" فقد بدأت الفكرة من قائد المدرسة محمد صالح الغامدي، وبتأييد من كافة أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.
وأضاف: تم ترشيحي لتنفيذ هذه الفكرة ميدانياً حيث تم الاستعداد لها بكافة الوسائل الوقائية وتم التواصل مع أولياء الأمور والتنسيق معهم لتقديم الهدايا أمام منزل كل طالب في الوقت المسموح مع اتباع كافة التعليمات الوقائية.
وتابع: كانت فرحة أبنائي الطلاب لا توصف فطوال فترة عملي في مجال التعليم والممتدة لأكثر من 16 عاماً لم تشاهد عيني فرحة توازي فرحة الأبناء بهذه الهدايا المقدمة من المدرسة، حيث لم يتمالك بعضهم نفسه وأجهش بالبكاء فرحاً بهذه الهدية المفاجئة غير المتوقعة.
ووصف لـ"الخليج 365" ردود فعل أولياء الأمور الذين لم يكونوا أقل فرحاً من أبنائهم فبادر بعضهم بتوثيق اللحظة بكاميرا هاتفه وغمروني بسيل من الدعوات والثناء مشيدين بحرص المدرسة على الاحتفال بأبنائهم وتقديم هذه المبادرة الجميلة.
، ضارباً أروع الأمثلة بالعطاء.. معلم يفاجئ طلابه بتقديم هدايا التخرج بمنازلهم بالجبيل ،
المصدر : الخليج 365
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