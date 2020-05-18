محمد بن مسعود - الدمام - الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 9577 حالة أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 24190 حالة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 9577 حالة، وذلك بعد تماثل 1065 حالة للشفاء.فيروس كورونا الجديد 18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 08:44 PM الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 9577 حالة Advertisements الإمارات.. 832 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 24190 حالة الإمارات.. 832 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 24190 حالة أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 24190 حالة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 9577 حالة، وذلك بعد تماثل 1065 حالة للشفاء. الكلمات المفتاحية ، الإمارات.. 832 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 24190 حالة ،

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