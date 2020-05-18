، مكة.. مصادرة 215 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ،

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تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها على المنشآت الغذائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة.
يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
وقال رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، إنه تم مصادرة 215 كجم تشمل مواد غذائية وخضراوات وورقيات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إتلاف 145 كجم من الخضراوات والفواكه والمعروضة بطرق غير صحية، وإتلاف 70 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد أن حملات أمانة العاصمة المقدسة لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
أمانة العاصمة المقدسة
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 08:43 PM
مصطفى عيد: شملت خضراوات وورقيات.. طبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلديةمكة.. مصادرة 215 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك
تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها على المنشآت الغذائية والباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة.
يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.
وقال رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، إنه تم مصادرة 215 كجم تشمل مواد غذائية وخضراوات وورقيات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إتلاف 145 كجم من الخضراوات والفواكه والمعروضة بطرق غير صحية، وإتلاف 70 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد أن حملات أمانة العاصمة المقدسة لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
، مكة.. مصادرة 215 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ،
المصدر : الخليج 365
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