، "الشؤون الإسلامية" تنفذ المرحلة الثانية من تعقيم أكبر مركز إسلامي بأمريكا اللاتينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار رسالته السامية لخدمة المجتمع الأرجنتيني ضمن إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين المرحلة الثانية من برنامج تعقيم ونظافة وصيانة المركز ضمن الإجراءات الاحترازية التي يواصل المركز تنفيذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، في إطار رسالته السامية لخدمة المجتمع الأرجنتيني لتقديم أفضل الخِدْمات الممكنة وأهداف المركز وخطته الإستراتيجية.

وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس الشيخ علي بن عوضة الشمراني، أن المركز والذي يعد أكبر مركز إسلامي ثقافي بأمريكا اللاتينية، بتوجيهات من رئيس مجلس أمنائه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نفذ منذ بدء انتشار فيروس كورونا مجموعة من الإجراءات الاحترازية منها المرحلة الأولى من برنامج تعقيم جامع الملك فهد وجميع محتوياته ومرافقه من سجاد ومصاحف ودواليب المصاحف والأبواب والنوافذ ودورات المياه وَفْق أعلى معايير الجودة.

وأشار الشيخ علي الشمراني، إلى أن المرحلة الثانية جاءت لاستكمال الأعمال وفق منظومة متكاملة نفذتها إحدى الشركات المتخصصة في النظافة والصيانة والتعقيم بأحدث التقنيات، لافتاً إلى أن عمليات التعقيم في هذه المرحلة شملت قاعة المؤتمرات، وفصول التعليم، وقاعات التدريب، والمرافق الرياضية، والمكتبة، والمكاتب الإدارية، والقرية الشعبية، والوحدات السكنية لمنسوبي المركز.

وثمن مدير مركز الملك فهد الثقافي بمدينة بيونس آيروس، المتابعة والإشراف المباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على أعمال وبرامج المركز كافة، للقيام برسالته السامية وخطته الإستراتيجية لخدمة المجتمع الأرجنتيني، سائلاً الله أن يوفق القيادة الرشيدة لكل خير وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها وأن يرفع الوباء عن جميع بلاد المسلمين والعالم.

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