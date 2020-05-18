وزير الصحة يعزي أسرة الممرض خالد الحسيني «ضحية كورونا»

قدّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، واجب العزاء والمواساة لذوي الممرض خالد بن عبدالله الحسيني الذي وافته المنية أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال «الربيعة» عبر حسابه بموقع «تويتر»: ‏أتقدم بأحر التعازي لذوي الممرض خالد الحسيني، وأسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إلى ذلك تَصَدَّرَ وسم «الممرض خالد الحسيني» الترند السعودي، بعد وفاته ونعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الممرض الحسيني.

وقالت صحة مكة في النعي: بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلةً الله المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما قدّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة، تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني وعبّر الأمير ونائبه عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

وتخرّج الحسيني في معهد السباعي بجدة عام 1425 والتحق بالعمل بمركز صحي في الباحة، على وظيفة فني تمريض، ثم انتقل للعمل بمستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة.

وناشد مغردون عبر الهاشتاق، وزارة الصحة، بعمل قائمة للمتوفين بسبب كورونا، ومعاملتهم كمعاملة شهداء الواجب، معتبرين ذلك أقل واجب تجاه الممرض الحسيني.

وقال المغرد عبدالله الشعيل: «رحم الله البطل الممرض خالد الحسيني، أحد أبطال الصحة في مكة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.. رحل صاحب الخلق الرفيع ومن كان يوصي بالصلاة وكان محافظا عليها».

اقرأ أيضًا:

مغردون ينعون الممرض الحسيني.. ويطالبون الصحة بمعاملته كشهيد

أمير مكة ونائبه يقدمان التعازي لذوي الممرض الحسيني «ضحية كورونا»