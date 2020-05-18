لجنة مستجدات كورونا: السعوديون يسجلون «صفر وفيات» بالفيروس

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد حالات الوفاة الثمانية بفيروس كورونا المسجلة اليوم؛ جميعها لغير سعوديين.

جاء ذلك عقب الاجتماع الـ«89» للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره.

وأبان العبد العالي أن التقييم الذاتي الذي يتم عبر تطبيق موعد قد تجاوز أكثر من المليون تقييم لاختبار كورونا، عاداً هذا الإجراء إجراء سلامة ويقرب إلى السلامة كونه إجراءً مبكرًا، مؤكدًا أن من قاموا بهذا الإجراء اطمئنوا على صحتهم أو حصلوا على نصائح وإرشادات من الخبراء والمختصين عبر هذه الخدمة التي وفرتها لهم وزارة الصحة، بالإضافة إلى ذلك من قاموا به وكانت لديهم أعراض باتجاه الإصابة بالفيروس استطاعوا الحصول على الرعاية الطبية والعلاجية والتعافي بشكل أمثل ووقاية الآلاف بل وعشرات الآلاف لمن كانت الفرصة لانتقال العدوى لهم أو إصابتهم لا قدر الله في محيطهم المجتمعي.

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إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفًا و345 مصابًا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026، ما يرفع الإجمالي إلى 28.748.

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