بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة، البالغ عددها 2593، اليوم الاثنين، في مناطق عدة.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 642حالة، كما جاءت باقي المدن: مكة 510, جدة 305, المدينة 245, الدمام 174, الهفوف 147, الخبر 133, القطيف 71, الطائف 64, الدرعية 44, الظهران 34, الجبيل 33, وحزم الجلاميد 23.

كما سجلت كل من : بريدة 18, السحن 18, ينبع 16, بقيق 10, تبوك 9, شرورة 9, الخرج 9, ضباء 8, حائل 8, منفذ الحديثة 7, حفر الباطن 6, الجفر 4, وجديدة عرعر 4.

فيما سجلت كل من مهد الذهب وخليص والرين ورماح 3 حالات في كل منها، وسجلت كل من خميس مشيط ومحايل عسير وراس تنورة وعرعر وحوطة بني تميم ورويضة العرض والدوادمي والزلفي حالتين في كل منها.

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كما سجلت الخفجي والنعيرية وعنيزة والقرى والغزالة والسليمانية وثادق والمجمعة وليلى ووادي الدواسر والسليل وحوطة سدير ووثيلان ومرات حالة واحدة في كل منها.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفًا و345 مصابًا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026 ما يرفع الإجمالي إلى 28.748.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 320 حالة، بعد تسجيل 8 حالات جديدة، وذلك وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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