كراني يتوقع خريطة أمطار تتزامن مع توقيت الإفطار

رصد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، خريطة الأمطار التي تتعرض لها مناطق عدة بالمملكة تزامنًا مع ساعة الإفطار.

وقال كراني، عبر «تويتر»، «إفطار ممطر.. أمطار خير في شهر الخير على حقل، منطقة تبوك وسواحلها الشمالية، الحدود الشمالية وشرقًا حتى الجوف، حائل، الشمالية الشرقية، الزلفي، عنيزة، بريدة، الرس، المجمعة، شقراء، البجادية، الدوادمي، عفيف، منطقة المدينة، وجنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها».

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح مشطة مثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا الثلاثاء، في مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك (الأجزاء الساحلية منها) الرياض، القصيم، حائل، الشرقية والجوف.

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