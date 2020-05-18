بالفيديو.. الصحة: 56% من إصابات كورونا الجديدة "غير سعوديين"

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 44% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 56% لغير السعوديين، مشيرة إلى أن 25% من الإصابات الجديدة من الإناث، والذكور 75%.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، إن الحالات الجديدة توزعت ما بين 86% للبالغين و11% أطفال و3% كبار سن.

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وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفًا و345 مصابًا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026 ما يرفع الاجمالي إلي 28.748، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 320 حالة، بعد تسجيل 8 حالات جديدة.

تصدَّرت مدينة مكة المكرمة، حالات التعافي من فيروس كورونا، مسجلة 6.955 حالة شفاء من أصل 28.748 حالة تعافٍ؛ منذ بداية الجائحة.

ووفقًا لموقع إحصاءات كورونا في المملكة التابع لوزارة الصحة، جاءت الرياض في المرتبة التالية بـ5.800 حالة تعافٍ، ثم المدينة المنورة بـ4.465، وجدة 4.377، والهففوف 1.595 حالة تعافٍ.