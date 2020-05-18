متحدث الداخلية للمواطنين: احموا أنفسكم من كورونا بالإبلاغ عن التجمعات

جدَّد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، التأكيد على المسؤولية الشخصية لكل فرد في حماية نفسه وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالابتعاد عن التجمعات، والمبادرة بالإبلاغ عنها.

وأضاف «الشلهوب» خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، في المملكة، على أن مهام دوريات الأمن والشرطة خلال تطبيق تعليمات منع التجول، تتضمن منع التجمع في الأسواق، والبنوك والمناطق الصماعية، والمناطق التي يتم رصد تجمعات مخالفة للعمالة فيها، ومنع التنقل بين المدن، فضلًا عن المهام اليومية الميدانية، ومنع الدخول والخروج من وإلى الأماكن التي يتم عزلها.

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفًا و345 مصابًا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026 ما يرفع الاجمالي إلى 28.748.

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