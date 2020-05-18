السعودية اليوم / 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيجيريا



أبوجا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

سجل المركز النيجيري لمكافحة الأمراض 388 إصابة جديدة بفيروس

وكشفت آخر الإحصائيات تسجيل 182 وفاة، في حين تماثل 1594 مصابا بالفيروس للشفاء.

// انتهى//

19:51ت م

0140



أبوجا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسسجل المركز النيجيري لمكافحة الأمراض 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5959.وكشفت آخر الإحصائيات تسجيل 182 وفاة، في حين تماثل 1594 مصابا بالفيروس للشفاء.// انتهى//19:51ت م0140

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