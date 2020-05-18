السعودية اليوم / المغرب تعلن عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 25 رمضان 1441 ه موافق 18 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3758 بعد تعافي 98 شخصا إخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 30%، متبوعة بمراكش ب 18 % ، وطنجة ب 14 %.

//انتهى//

19:46ت م

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الرباط 25 رمضان 1441 ه موافق 18 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها سُجل في بؤر لوحدات صناعية وتجارية بالدار البيضاء ومراكش، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6952، فيما استقر عدد الوفيات في 192 بعد عدم تسجيل أي وفاة ليومين متتاليين.وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3758 بعد تعافي 98 شخصا إخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 30%، متبوعة بمراكش ب 18 % ، وطنجة ب 14 %.//انتهى//19:46ت م0135

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