السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع وجبات إفطار للصائمين في أستراليا



كانبرا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع وجبات الإفطار للصائمين في أستراليا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين 1441هـ.

وبلغ عدد السلال التي تم توزيعها في العاصمة الأسترالية كانبرا، ومدينة سيدني: 300 سلة غذائية، استفاد منها نحو 600 شخص، إضافة إلى توزيع 3000 وجبة إفطار.

من جهتهم عبر المستفيدون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خيراً نظير ما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة.

//انتهى//

19:27ت م

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