السعودية اليوم / صحة ينبع تواصل حملاتها التوعوية بالأسواق والمحلات التجارية



ينبع 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع حملات توعوية ميدانية بالأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومقر إسكان الوافدين في المحافظة والمراكز التابعة لها حول كيفية الوقاية من

كما شملت توعية الوافدين بأهمية النظافة الشخصية وتعليمهم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة وحثهم على عدم لمس الوجه وضرورة التزام التباعد الاجتماعي كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية بجميع اللغات.

كما قامت بتنظيم أعداد دخول الباعة والمتسوقين بما يناسب المساحات الداخلية للمحلات التجارية للحد من الازدحام خلال التسوق وتم توزيع المنشورات التوعوية ووضع نقاط الفرز والتعقيم بكل المداخل وقياس درجة حرارة كل متسوق وذلك للمحافظة على الصحة العامة لمرتادي الأسواق من المواطنين والمقيمين.

مما يذكر أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بمنشآتها الصحية بمشاركة فريق متكامل ومتخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

19:27ت م

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ينبع 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسيواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع حملات توعوية ميدانية بالأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود ومقر إسكان الوافدين في المحافظة والمراكز التابعة لها حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتأكد من التزامهم التعليمات والإجراءات الوقائية.كما شملت توعية الوافدين بأهمية النظافة الشخصية وتعليمهم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة وحثهم على عدم لمس الوجه وضرورة التزام التباعد الاجتماعي كما تم توزيع كتيبات وملصقات توعوية بجميع اللغات.كما قامت بتنظيم أعداد دخول الباعة والمتسوقين بما يناسب المساحات الداخلية للمحلات التجارية للحد من الازدحام خلال التسوق وتم توزيع المنشورات التوعوية ووضع نقاط الفرز والتعقيم بكل المداخل وقياس درجة حرارة كل متسوق وذلك للمحافظة على الصحة العامة لمرتادي الأسواق من المواطنين والمقيمين.مما يذكر أن هذه الحملات الاحترازية والوقائية تأتي ضمن منظومة العمل التكاملي بمنشآتها الصحية بمشاركة فريق متكامل ومتخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //19:27ت م0124

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