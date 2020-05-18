السعودية اليوم / 43 ألف جولة رقابية صحية نفذتها بلديات القصيم خلال شهر رمضان المبارك



بريدة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أكثر من ٤٣ ألف جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى أمس ، شملت المنشآت الغذائية كافة بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية .

وتستهدف أمانة منطقة القصيم من خلال هذه الحملة الرقابية السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بمستجدات الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها ، حيث أسفرت الجولات الرقابية منذ بداية شهر رمضان عن إصدار ٣٣٠٠ إشعار ومخالفة بحق المنشآت المخالفة ، بالإضافة إلى متابعة تصحيح أوضاع المخالفات ، ومصادرة ١٦ طنا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وكافة بلديات منطقة القصيم تكثيف أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على سلامة المستهلك ، كما تدعو الأمانة عموم المستفيدين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بالرقم (٩٤٠)

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19:26ت م

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