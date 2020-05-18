السعودية اليوم / المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في الصومال



الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حكومة وشعبا، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

// انتهى //

19:25ت م

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الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في الصومال وأدى لمقتل مسؤول صومالي وعدد من حراسه.وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حكومة وشعبا، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.// انتهى //19:25ت م0122

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