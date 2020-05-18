شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد وقوفها بجانب الصومال في مواجهة الارهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في الصومال وأدى لمقتل مسؤول صومالي وعدد من حراسه. وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة حكومة وشعبا، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف

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