لأول مرة في السعودية .. عدد حالات التعافي من “كورونا” يتجاوز الحالات النشطة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 مايو 2020 06:15 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 463 زيارة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن تجاوز عدد حالات التعافي من الفيروس عدد الحالات النشطة التي تتلقى الرعاية، بـ471 حالة.

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19″، أنه تم تسجيل 3026 حالة تعاف جديدة اليوم (الإثنين)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 28748 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج والرعاية اللازمة 28277 حالة، 237 منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

يشار إلى أن المملكة سجلت اليوم 2593 حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 57345 حالة، 25% من المصابين من الإناث، و75% منهم من الذكور.