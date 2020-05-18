“الصحة”: تسجيل 8 وفيات و2593 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 3026 حالة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 18 مايو 2020 06:15 مساءً - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 2593 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 57345 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا، إنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 320 حالة وفاة.

Advertisements

وأبان أنه تم تسجيل 3026 حالات تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 28748 حالة، لافتاً إلى أن هناك 28277 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، 237 منها حالات حرجة بالعناية المركزة.

وأوضح أن 25% من المصابين من الإناث، و75% منهم من الذكور، فيما كان إجمالي نسبة الإصابات من الـأطفال 11%، فيما كانت النسبة من البالغين 86%، و3% من كبار السن.

وأشار إلى نسبة الإصابة من المواطنين 44%، فيما كانت نسبة الإصابات من الجنسيات الأخرى 56%، وتجاوزت نسبة حالة التعافي 50%.