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قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، واجب العزاء والمواساة لذوي الممرض خالد بن عبدالله الحسيني الذي وافته المنية أمس الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال " الربيعة ": أتقدم بأحر التعازي لذوي الممرض خالد الحسيني، وأسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي يعمل في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، قد وافته المنية صباح أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
وزير الصحة معزياً أسرة الممرض "الحسيني": أسأل الله له المغفرة والرحمةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-18
قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، واجب العزاء والمواساة لذوي الممرض خالد بن عبدالله الحسيني الذي وافته المنية أمس الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال " الربيعة ": أتقدم بأحر التعازي لذوي الممرض خالد الحسيني، وأسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي يعمل في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، قد وافته المنية صباح أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
06:27 PM
وافته المنية صباح أمس بعد إصابته بفيروس كورونا ويعمل في صحة مكة
قدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، واجب العزاء والمواساة لذوي الممرض خالد بن عبدالله الحسيني الذي وافته المنية أمس الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال " الربيعة ": أتقدم بأحر التعازي لذوي الممرض خالد الحسيني، وأسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي يعمل في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، قد وافته المنية صباح أمس الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
، وزير الصحة معزياً أسرة الممرض "الحسيني": أسأل الله له المغفرة والرحمة ،
المصدر : الخليج 365
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