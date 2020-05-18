، بتوجيه من وزير التعليم: إيقاف خبرات وإعادة جميع المعلمين وإنهاء استحقاقاتهم المادية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من إغلاق المدارس والجامعات في دول العالم

قررت وزارة التعليم إيقاف برنامج خبرات، وإعادة جميع المشاركين فيه من الدفعة الثالثة الذين لا يزالون على رأس البعثة، بسبب جائحة فيروس كورونا (19-COVID) وما ترتب عليها من إغلاق المدارس والجامعات في مختلف دول العالم ومن بينها الدول الشريكة في تنفيذ برنامج التطوير المهني النوعي خبرات.

وأوضحت الوزارة عبر خطاب داخلي ان الإيقاف بسبب ما ترتب من تداعيات للفيروس وتعذر استمرار البرنامج وعدم تمكن المشاركين فيه من المعايشة المهنية في المدارس الشريكة بسبب إغلاقها والتحفظات الصحية التي تتم بها.

وجاء من ضمن القرارات اعادة جميع المشاركين فيه من الدفعة الثالثة الذين لا يزالون على رأس البعثة، وإغلاق ملفاتهم وإيقاف الصرف عليهم وإنهاء كافة استحقاقاتهم المالية ومنحهم تذاكر العودة لهم ولمرافقيهم، وكذلك احتساب ساعات التطوير المهني لجميع المشاركين، على أن تنسق الملحقيات الجامعات الشريكة لتزويد المشاركين بما يفيد بعدد ساعات التطوير المهني التي أنجزها المشارك في البرنامج، وتسوية جميع العقود قانونياً مع الجامعات الشريكة بما يضمن الحقوق لكافة الأطراف.وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد