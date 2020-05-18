، بتوجيه من وزير التعليم: إيقاف خبرات وإعادة جميع المعلمين وإنهاء استحقاقاتهم المادية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قررت وزارة التعليم إيقاف برنامج خبرات، وإعادة جميع المشاركين فيه من الدفعة الثالثة الذين لا يزالون على رأس البعثة، بسبب جائحة فيروس كورونا (19-COVID) وما ترتب عليها من إغلاق المدارس والجامعات في مختلف دول العالم ومن بينها الدول الشريكة في تنفيذ برنامج التطوير المهني النوعي خبرات.
وأوضحت الوزارة عبر خطاب داخلي ان الإيقاف بسبب ما ترتب من تداعيات للفيروس وتعذر استمرار البرنامج وعدم تمكن المشاركين فيه من المعايشة المهنية في المدارس الشريكة بسبب إغلاقها والتحفظات الصحية التي تتم بها.
وجاء من ضمن القرارات اعادة جميع المشاركين فيه من الدفعة الثالثة الذين لا يزالون على رأس البعثة، وإغلاق ملفاتهم وإيقاف الصرف عليهم وإنهاء كافة استحقاقاتهم المالية ومنحهم تذاكر العودة لهم ولمرافقيهم، وكذلك احتساب ساعات التطوير المهني لجميع المشاركين، على أن تنسق الملحقيات الجامعات الشريكة لتزويد المشاركين بما يفيد بعدد ساعات التطوير المهني التي أنجزها المشارك في البرنامج، وتسوية جميع العقود قانونياً مع الجامعات الشريكة بما يضمن الحقوق لكافة الأطراف.وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد
بتوجيه من وزير التعليم: إيقاف خبرات وإعادة جميع المعلمين وإنهاء استحقاقاتهم الماديةمحمد البقمي الخليج 365 2020-05-18
قررت وزارة التعليم إيقاف برنامج خبرات، وإعادة جميع المشاركين فيه من الدفعة الثالثة الذين لا يزالون على رأس البعثة، بسبب جائحة فيروس كورونا (19-COVID) وما ترتب عليها من إغلاق المدارس والجامعات في مختلف دول العالم ومن بينها الدول الشريكة في تنفيذ برنامج التطوير المهني النوعي خبرات.
وأوضحت الوزارة عبر خطاب داخلي ان الإيقاف بسبب ما ترتب من تداعيات للفيروس وتعذر استمرار البرنامج وعدم تمكن المشاركين فيه من المعايشة المهنية في المدارس الشريكة بسبب إغلاقها والتحفظات الصحية التي تتم بها.
وجاء من ضمن القرارات اعادة جميع المشاركين فيه من الدفعة الثالثة الذين لا يزالون على رأس البعثة، وإغلاق ملفاتهم وإيقاف الصرف عليهم وإنهاء كافة استحقاقاتهم المالية ومنحهم تذاكر العودة لهم ولمرافقيهم، وكذلك احتساب ساعات التطوير المهني لجميع المشاركين، على أن تنسق الملحقيات الجامعات الشريكة لتزويد المشاركين بما يفيد بعدد ساعات التطوير المهني التي أنجزها المشارك في البرنامج، وتسوية جميع العقود قانونياً مع الجامعات الشريكة بما يضمن الحقوق لكافة الأطراف.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
06:26 PM
بسبب جائحة فيروس كورونا وما ترتب عليها من إغلاق المدارس والجامعات في دول العالم
قررت وزارة التعليم إيقاف برنامج خبرات، وإعادة جميع المشاركين فيه من الدفعة الثالثة الذين لا يزالون على رأس البعثة، بسبب جائحة فيروس كورونا (19-COVID) وما ترتب عليها من إغلاق المدارس والجامعات في مختلف دول العالم ومن بينها الدول الشريكة في تنفيذ برنامج التطوير المهني النوعي خبرات.
وأوضحت الوزارة عبر خطاب داخلي ان الإيقاف بسبب ما ترتب من تداعيات للفيروس وتعذر استمرار البرنامج وعدم تمكن المشاركين فيه من المعايشة المهنية في المدارس الشريكة بسبب إغلاقها والتحفظات الصحية التي تتم بها.
وجاء من ضمن القرارات اعادة جميع المشاركين فيه من الدفعة الثالثة الذين لا يزالون على رأس البعثة، وإغلاق ملفاتهم وإيقاف الصرف عليهم وإنهاء كافة استحقاقاتهم المالية ومنحهم تذاكر العودة لهم ولمرافقيهم، وكذلك احتساب ساعات التطوير المهني لجميع المشاركين، على أن تنسق الملحقيات الجامعات الشريكة لتزويد المشاركين بما يفيد بعدد ساعات التطوير المهني التي أنجزها المشارك في البرنامج، وتسوية جميع العقود قانونياً مع الجامعات الشريكة بما يضمن الحقوق لكافة الأطراف.
، بتوجيه من وزير التعليم: إيقاف خبرات وإعادة جميع المعلمين وإنهاء استحقاقاتهم المادية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من وزير التعليم: إيقاف خبرات وإعادة جميع المعلمين وإنهاء استحقاقاتهم المادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.