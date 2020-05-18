، شاهد.. "أمانة الطائف" تزيل 55 طناً مخلفات وتشوهات بصرية بعدة أحياء ،

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تواصل أمانة محافظة الطائف برنامج إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف أحياء المحافظة ،حيث أزالت أمس أكثر من 55 طناً من المخلفات من مختلف أحياء المحافظة ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.
كما أكملت الامانة أعمال الصيانة لعدد من الطرقات العامة، إذ جرى طلاء المطبات الاصطناعية بألوان واضحة، لتهدئة السرعة وحفاظاً على سلامة قائدي المركبات في إطار تجديد طلاء المطبات الاصطناعية في الطرقات العامة، وفق قواعد المرور، لتسهيل سير المركبات عليها وإيضاحها للمارة.
كما قامت بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة كل ما هو مشوه للمظهر العام من خلال العمل على التنظيف بجميع أنواعه للشوارع والميادين.
من جانبه اوضح، وكيل الامانة للتعمير، المشرف العام على وحدة التشوة البصري الدكتور أحمد القثامي لـ "الخليج 365" ان الفرق الميدانية التابعة للأمانات تقوم بالمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورةٍ مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.
وأضاف الدكتور القثامي أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة.
شاهد.. "أمانة الطائف" تزيل 55 طناً مخلفات وتشوهات بصرية بعدة أحياءفهد العتيبي الخليج 365 2020-05-18
تواصل أمانة محافظة الطائف برنامج إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف أحياء المحافظة ،حيث أزالت أمس أكثر من 55 طناً من المخلفات من مختلف أحياء المحافظة ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.
كما أكملت الامانة أعمال الصيانة لعدد من الطرقات العامة، إذ جرى طلاء المطبات الاصطناعية بألوان واضحة، لتهدئة السرعة وحفاظاً على سلامة قائدي المركبات في إطار تجديد طلاء المطبات الاصطناعية في الطرقات العامة، وفق قواعد المرور، لتسهيل سير المركبات عليها وإيضاحها للمارة.
كما قامت بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة كل ما هو مشوه للمظهر العام من خلال العمل على التنظيف بجميع أنواعه للشوارع والميادين.
من جانبه اوضح، وكيل الامانة للتعمير، المشرف العام على وحدة التشوة البصري الدكتور أحمد القثامي لـ "الخليج 365" ان الفرق الميدانية التابعة للأمانات تقوم بالمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورةٍ مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.
وأضاف الدكتور القثامي أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
06:19 PM
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
07:03 PM
"القثامي" لـ"الخليج 365": نستهدف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة
تواصل أمانة محافظة الطائف برنامج إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف أحياء المحافظة ،حيث أزالت أمس أكثر من 55 طناً من المخلفات من مختلف أحياء المحافظة ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.
كما أكملت الامانة أعمال الصيانة لعدد من الطرقات العامة، إذ جرى طلاء المطبات الاصطناعية بألوان واضحة، لتهدئة السرعة وحفاظاً على سلامة قائدي المركبات في إطار تجديد طلاء المطبات الاصطناعية في الطرقات العامة، وفق قواعد المرور، لتسهيل سير المركبات عليها وإيضاحها للمارة.
كما قامت بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة كل ما هو مشوه للمظهر العام من خلال العمل على التنظيف بجميع أنواعه للشوارع والميادين.
من جانبه اوضح، وكيل الامانة للتعمير، المشرف العام على وحدة التشوة البصري الدكتور أحمد القثامي لـ "الخليج 365" ان الفرق الميدانية التابعة للأمانات تقوم بالمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورةٍ مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.
وأضاف الدكتور القثامي أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة.
، شاهد.. "أمانة الطائف" تزيل 55 طناً مخلفات وتشوهات بصرية بعدة أحياء ،
المصدر : الخليج 365
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