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سجلت الطائف اليوم 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليُصبح مجموع الإصابات فيها 1343 إصابة، في حين لم تشهد الطائف أي حالات تعافٍ جديدة ليظل الإجمالي 328 حالة تعافٍ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1014 حالة.
من جهةٍ ثانية، ارتفع أعداد المُصابين بفيروس كورونا في السحن بني سعد جنوبي الطائف إلى 30 حالة بعد تسجيل 18 إصابة جديدة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.فيروس كورونا الجديد
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 06:32 PM
معدل التعافي من الفيروس ظلَ عند 328 حالة.. والنشطة 1014
سجلت الطائف اليوم 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليُصبح مجموع الإصابات فيها 1343 إصابة، في حين لم تشهد الطائف أي حالات تعافٍ جديدة ليظل الإجمالي 328 حالة تعافٍ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1014 حالة.
من جهةٍ ثانية، ارتفع أعداد المُصابين بفيروس كورونا في السحن بني سعد جنوبي الطائف إلى 30 حالة بعد تسجيل 18 إصابة جديدة.
جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.
، 64 إصابة جديدة ترفع إجمالي إصابات كورونا بالطائف إلى 1343 ،
المصدر : الخليج 365
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