شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يصدر فتوى بجواز الإفطار في رمضان وقتل جنود جيش الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تهريج جديد، خرج نائب مليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، السياسي هاني بن بريك، ليدعي حيازته على إجازات من "كبار علماء الأمة" تتيح له الفتوى في المسائل الشرعية!!.

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وفي تغريدات له على حسابه في تويتر، قال هاني بن بريك، أنه أصدر فتوى لمقاتليه تجوز لهم الإفطار في نهار رمضان، وقتل أفراد الجيش التابع للحكومة الشرعية.

كما أفتى بن بريك بجواز قتل جنود الحكومة الشرعية، قائلا: أفتيت أن كل “إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي” وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم، وذلك في الإشارة لقتالهم قوات الجيش التابع للشرعية في أبين، ومحيط زنجبار.

وزعم بن بريك ، أن القتلى من أتباعه هم شهداء، وقال: ” أنا أفتي وأنا عالم بالفتيا وضوابطها بفضل الله 30 سنة طالب علم على كبار علماء الأمة وعندي الإجازات العلمية والإذن بالفتيا من كبار العلماء، وسأفتي ترامب وبوتين والعالم كله إنكم ضد البشرية ولاتمثلون الإسلام أبدا”.