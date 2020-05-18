شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر خبير في منظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن "احتراق" كورونا بدون لقاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “هناك فرصة حقيقية بأن يحترق الفيروس بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح”.. هذا ما قاله أكاديمي رائد وكبير أطباء الأورام السابق بمنظمة الصحة العالمية، كارول سيكورا، بشأن نهاية فيروس كورونا المستجد.

قد يهمك أيضًا:

هجوم سعودي شرس على الإمارات بسبب تغريدة مثيرة لمستشار بن زايد

أكبر خبير في منظمة الصحة العالمية يزف بشرى سارة بشأن "احتراق" كورونا بدون لقاح

عاجل : الصحة تسجل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين.. وهذا عدد الحالات الحرجة

Advertisements

عاجل : الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن تضاءل قدرة كورونا على العدوى

عاجل وخطير: الصين تعترف بتورطها في تفشي كورونا في العالم

وأضاف كتب سيكورا، عميد كلية الطب بجامعة باكنغهام على “تويتر”، أن “كوفيد-19” قد “يتلاشى من تلقاء نفسه” قبل أن يأتي العالم بأي لقاح.

وأثار التصريح رد فعل كبير نسبيًّا؛ مما جعل سيكورا يوضّح في وقت لاحق أنه كان رأيًا شخصيًّا، كما كان يفكر في “سيناريو قابل للتنفيذ” قد يكون ممكنًا في “الوضع غير المعروف” الحالي.

وأوضح العالم إنه لا أحد يعرف “ما الذي سيحدث بالتأكيد”، وحث الناس على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، بحسب قناة روسيا اليوم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت في وقت سابق، أن 8 لقاحات محتملة تخضع حاليًا لتجارب إكلينيكية؛ بينما يخضع 110 من العلاجات المقترحة للتقييم قبل السريري. وبدأت دول من بينها بريطانيا والصين اختبار لقاحات على البشر.