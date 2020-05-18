تذاع الحلقة 25 الخامسة والعشرون من برنامج الفنان المصري رامز جلال رامز مجنون رسمي عبر قناة إم بي سي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز مجنون رسمي الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة

وأعلنت قناة إم بي سي اليوم الاثنين 18 مايو 2020، أن الفنانة نبيلة عبيد تحل ضيفة ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث أكدت أن السبب الرئيس في عدم إذاعة الحلقة هو أن نبيلة عبيد أفسدت على رامز جلال تنفيذ المقلب بسبب ملابس الفنانة المصرية.

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وحلت في الحلقة الرابعة والعشرون الفنانة المصرية أروئ جودة ضيفة في برنامج رامز منجون رسمي والذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر قناة إم بي سي.

كما تقوم القناة بإعادة الحلقة نفسها في تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت السعودية والسادسة بتوقيت الأمارات العربية المتحدة، والرابعة صباحا بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية.

وواجه برنامج رامز مجنون رسمي صعوبة أثناء التصوير بسبب فيروس كورونا المستجد ثم عاد مرة أخرى عند الإطلاق لإكماله ثلاثون حلقة من المقرر عرضها في رمضان المقبل 202، وسط حالة الشوق والانتظار لمتابعة الأحداث ومشاهدة المقلب بالكامل.