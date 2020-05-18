هل كانت ليلة القدر أمس من رمضان 2020 – هل ظهرت علاماتها

يترقب المسلمون في كافة انحاء العالم ليلة القدر وبتحديد علامات كل ليلة من ليالي العشر الاواخر من رمضان 2020- 1441، حيث اختلف علماء الشريعة الإسلامي في تحديدها ومنهم من قال انها في الليالي الوترية بلعشر الأواخر من شهر رمضان.

وعادة ما تصادف ليلة القدر 2020 في إحدى الليالي الوترية حيث لم يتم تحديدها في ليلة معينة في العشر الأخيرة، كما قد تكون في ليلة الحادي والعشرين أو الثالثة والعشرون، الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين، والتاسعة والعشرون، ويوم أمس كان ليلة 25 من شهر رمضان 2020، حيث يتم الكشف عن ذلك من خلال شروق الشمس في اليوم الثاني من ليلة القدر.

وتبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي أفضل ليال للعمل والعبادة، وتبدأ من ليلة 21 رمضان حتى ليلة 30 رمضان إذا كان الشهر كاملا. وفي العشر الأواخر يتحرى المسلمون ليلة القدر بما لها من مكانة. قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

هل كانت ليلة القدر يوم امس من شهر رمضان المبارك 1441

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يشار إلى أن ليلة القدر 1441 بالهجري لم تتحدد بتاريخ محدد مذكور في القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل بها علامات يمكن الاستدلال عليها، ويمكن أن تكون ليلة القدر في أي من الأيام التالية: يوم الأربعاء 20 ليلة 21 ،يوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين، أي ليلة 23 ،يوم الأحد الموافق 24 رمضان، وليلة 25 ،يوم الثلاثاء 26 من رمضان ليلة 27 ،يوم الخميس 28 رمضان، سيشهد هذا اليوم ليلة 29.

وليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، هكذا أخبر النبي ﷺ قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والأوتار آكد: واحد وعشرين.. ثلاث وعشرين.. خمس وعشرين.. سبع وعشرين.. تسع وعشرين.

وقال علماء الشريعة الاسلامية إن من علامات ليلة القدر أن تكون الشمس صافية تماما خالية من الغيوم بلونها الأزرق النقي، سطوع الشمس واضح نورها وخالية من أشعتها وذلك نتيجة وجود العديد من الملائكة التي تقوم بحجب تلك الأشعة، سطوع القمر مثل شق الجفنة، تكون درجة حرارة الجو في تلك الليلية متوازنة تماما، الشعور بالراحة وطمأنينة القلب.

وبدأ تحرى الصائمون ليلة القدر في ليلة الواحد والعشرون من شهر رمضان، وليلة القدر خير من ألف شهر من أدركها فاز، والدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».