وزارة الصحة تحدد آلية "الاحتفال الآمن" بعيد الفطر المبارك

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، آلية الاحتفال الآمن بعيد الفطر المبارك بتطبيق طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأضاف «متحدث الصحة» لـ«الإخبارية»، يجب أن يظل الالتزام هو السمة العامة للمواطنين، بحيث يأتي عيد الفطر المبارك بفرحته وبركته، بينما يمكن لمجتمعنا الابتهاج بتطبيق الضوابط الصحية، بأن نقترب بمودتنا وقلوبنا وتواصلنا دون حدوث تجمعات ودون كسر طرق الوقاية.

وجدد «متحدث الصحة» التأكيد على أن المجتمع السعودي أثبت قدرته على التعامل مع الخطوات الجادة من قبل الدولة بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أهمية الحذر من زيادة النشاط المجتمعي والحرص على ترك مسافة آمنة مع الآخرين والتقيد بالضوابط الصحية في حالة الاضطرار للخروج من المنزل.

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إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفًا و345 مصابًا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026، ما يرفع الإجمالي إلى 28.748.

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