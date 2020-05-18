الداخلية: الرياض أكثر المناطق تسجيلًا لمخالفات منع التجول بنسبة 39%

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن مؤشر مخالفات منع التجول انخفض بصورة تدريجية مع دخول رمضان في مناطق المملكة كافة حتى وصل أدنى مستوياته، باستثناء الرياض التي يشهد مؤشر المخالفات فيها ارتفاعًا منذ اليوم الـ 10 من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%.

وأضاف متحدث الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي اليوم لوزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا، نفذت إدارات الشرط ودوريات الأمن في كل المدن والمحافظات أكثر من 600 جولة ميدانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية بتطبيق تعليمات منع التجمع في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات، وتمت هذه الحملات بمشاركة جهات حكومية لفرض الاجراءات الاحترازية.

وأشار متحدث الداخلية، إلى أن هناك ارتفاعًا في نسبة الحرائق داخل المنازل منذ إقرار منع التجول؛ حيث بلغت حوادث الحريق في المنازل 2300 حادث، كما بلغ عدد حوادث الاحتجاز 6156 حالة.

ودعا إلى أهمية اتباع اشتراطات السلامة داخل المنازل للوقاية من هذه الحوادث.