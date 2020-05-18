الجوازات السعودية: 4 مطارات لإنهاء إجراءات مغادرة المستفيدين من مبادرة عودة

حدَّدت المديرية العامة للجوازات، 4 مطارات ستقوم من خلالها بإنهاء إجراءات مغادرة المستفيدين من مبادرة عودة.

وأكَّدت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مغادرة رحلات المستفيدين من مبادرة عودة، ستكون من خلال إدارات الجوازات مع كل الجهات المعنية.

وأوضحت الجوازات السعودية، أن المطارات التي ستقوم الجوازات من خلالها بإنهاء إجراءات مغادرة المستفيدين من مبادرة عودة هي كالتالي:

1- مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

2- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

3- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

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4- مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأضافت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي، أنه سيتاح للمستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة، بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ من خلال رسائل نصية ستصلهم، موضحًا فيها مواعيد الرحلات ومطارات المغادرة.

وردًا على استفسارات المستفيدين، أوضحت الجوازات السعودية، أن شروط مبادرة عودة أن تكون صلاحية التأشيرة سارية المفعول، وبإمكانك إلغاء التأشيرة قبل تاريخ الانتهاء وإصدار تأشيرة جديدة.

وأوضحت الجوازات السعودية ردًا على استفسار حول كيفية وصول أحد المستفيدين إلى المطار، الذي يقع في منطقة أخرى مع وجود منع التنقل، أنه يمكن استخراج طلب تنقل لأصحاب الظروف الطارئة والاستثنائية من الأمن العام.

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