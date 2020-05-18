مكة والرياض والمدينة تتصدر مدن المملكة في حالات التعافي من كورونا

تصدَّرت مدينة مكة المكرمة، حالات التعافي من فيروس كورونا، مسجلة 6.955 حالة شفاء من أصل 28.748 حالة تعافٍ؛ منذ بداية الجائحة.

ووفقًا لموقع إحصاءات كورونا في المملكة التابع لوزارة الصحة، جاءت الرياض في المرتبة التالية بـ5.800 حالة تعافٍ، ثم المدينة المنورة بـ4.465، وجدة 4.377، والهففوف 1.595 حالة تعافٍ.

والدمام 1.557، والجبيل 688، وبيش 527، والخبر 348، والطائف 328، وتبوك 256، والقطيف 256، وبريدة 122، وينبع 119، والزلفي 89، وخميس مشيط 87، والظهران 87، والقنفذة 74، وبيشة 65، والدرعية 61 حالة.

وجازان 59، والخرج 58، وعنيزة 57، والمجاردة 50، وصبيا 47، وأبها 46، والباحة 37، وحائل 36، وعرعر31، ونجران 31، والقريات 31، ورأس تنورة 29، وبقيق 23، والنعيرية 22، وساجر 18، والجفر 18، ومحايل 17، والمخواة 16 حالة تعافٍ.

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والخفجي 16، والهدا 15، والمذنب 13، ووادي الفرع 13، والمزاحمية 12، والعارضة 11، واملج 11، وسبت العلاية 9، وسكاكا 8، وصامطة 7، وحفر الباطن 7، وأبوعريش 6، والرس 6، والمندق 6، وضرما 6، وشرورة 6، وضبا 6، والطوال 5، وبلجرشي 5، وثريبان 5، وخليص 4، واحد رفيدة 4، والمجمعة 4، والمويه 4، والوجه 4، والقويعية 4، وحدة 4، ووادي الدواسر 4، والقريع 4، ومهد الذهب 3، وحوطة بني تميم 3، وطبرجل 3، ورفحا 3، وليلى 3، والمظيلف 3، والبدائع 3 حالات تعافٍ.

بينما تم تسجيل حالتي تعافٍ في كلٍ من: البدائع و الحناكية ودومة الجندل والبكيرية ومركز حدود الحديثة وميسان وأضم وقرية العليا وسيهات والمبرز.

وتم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في كلٍ من: عقلة الصقور والعيدابي وحوطة سدير والمضة والدرب والدوادمي ورابغ وقيا والشملي والغزاله ورياض الخبراء وظلم وقلوة والعقيق وتربة والعلا والعيص والقرى وأم الدوم.

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