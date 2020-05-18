استئصال ورم سرطاني من كتف مريضة بعسير.. والمحافظة على وظائف الذراع

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى عسير المركزي، من إجراء عملية نوعية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، لاستئصال ورم سرطاني عميق من كتف مريضة، مع المحافظة على وظائف الذراع كاملة.

وذكرت صحة عسير- في بيان لها- أنه تم استقبال مريضة في المستشفى، وكانت تعاني ورمًا في الكتف الأيسر لمدة سنة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة، تبين وجود ورم سرطاني في أنسجة ولوح الكتف الأيسر للمريضة.

وأضافت صحة عسير، أنه تم عمل خطة علاجية للمريضة وتنويمها، وإجراء عملية استئصال للورم كاملًا مع لوح الكتف، مع المحافظة على الطرف بكامل وظيفته.

وأكد الفريق الطبي، أن العلاج سابقًا كان البتر؛ ولكن مع تطور طرق الجراحة وتقدم العلاج أصبح من الممكن المحافظة على الطرف مع استئصال الورم.

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وأوضح أن هذه العمليات تعتبر من العمليات التي كانت تُجرى في المراكز المتخصصة في الأورام ، وتم - بفضل الله - إجراؤها بنجاح لأول مرة في المنطقة.

وتضمن الفريق الطبي المعالج بقيادة استشاري جراحة أورام العظام بالعضلات في مستشفى عسير المركزي الدكتور إبراهيم بن محمد المفطري، واستشاري جراحة أورام العظام والعضلات بمدينة الملك فيصل الطبية الدكتور زكي بن سليمان الحفظي، وبمشاركة استشاري الأورام الدكتور زوران، والدكتورة هند الأحمري والدكتور عبدالله حسن عسيري.

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