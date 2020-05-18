المؤسسة العامة للتقاعد: عمل المستفيد في القطاع الخاص لا يؤثر على استحقاقه للمعاش

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن عمل المستفيد في القطاع الخاص لا يؤثر على استحقاقه المعاش التقاعدي، مشيرة إلى حالات استحقاق المعاش.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن عمل المستفيد في القطاع الخاص لا يؤثر على استحقاقه للمعاش التقاعدي وفقًا لنظامي التقاعد المدني والعسكري.

حالات استحقاق المعاش التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد

وحددت المؤسسة العامة للتقاعد، 6 حالات لاستحقاق المعاش التقاعدي منها المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين مهما كانت مدة خدمته، ما عدا الخدمات غير النظامية، أو عدم إكمال سنة التجربة المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية.

والمتوفى والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية يستحق معاشًا مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من آخر راتب أساسي تقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكذلك المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه يستحق معاشًا بنسبة 80 %من آخر راتب أساسي تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر، ومن انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة 25 سنة فما فوق، بحسب المؤسسة العامة للتقاعد.

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وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يستحق معاشًا تقاعديًا من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي فيستحق معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمسة عشر سنة على الأقل.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، يستحق معاشًا تقاعديًا الشخص المحال للتقاعد بناءً على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشًا بقدر خدمته، وتتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من أربعين جزءًا من آخر راتب عند نهاية الخدمة.

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