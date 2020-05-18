وزارة الصحة: 2593 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل أكبر نسبة تعافي بـ 3026 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأثنين، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و 345 مصابا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026 ما يرفع الاجمالي إلي 28,748.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 320حالة، بعد تسجيل 8حالات جديدة، وذلك وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.