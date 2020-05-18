حالات التعافي ترتفع إلى 28,748 شخصًا..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأثنين، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و 345 مصابا، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 3026 ما يرفع الاجمالي إلي 28,748.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 320حالة، بعد تسجيل 8حالات جديدة، وذلك وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2593 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل أكبر نسبة تعافي بـ 3026 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.