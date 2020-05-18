السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 43158 حالة



إسلام آباد 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 17241 حالة في إقليم السند، و15346 حالة في إقليم البنجاب، و6230 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2692 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 997 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و540 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و112 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

18:12ت م

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إسلام آباد 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 43158 حالة، وتوفيت منها 923 حالة، وتماثلت للشفاء 11922 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 17241 حالة في إقليم السند، و15346 حالة في إقليم البنجاب، و6230 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2692 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 997 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و540 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و112 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //18:12ت م0118

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