السعودية اليوم / مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء



المنامة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أدانت مملكة البحرين اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء المصرية ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب مصر ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، ودعمها لما تقوم به من جهود حثيثة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددة على موقفها الثابت الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت أسبابه ومبرراته، والداعي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وكل من يدعمه أو يموله.

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18:10ت م

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