السعودية اليوم / مدير شرطة الباحة يشارك رجال الأمن بالمنطقة إفطارهم ويطلع على سير العمل



الباحة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

شارك مدير شرطة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، منسوبي القطاعات الأمنية المشاركين ميدانيًّا في تطبيق منع التجوُّل بالباحة وجبة إفطار رمضان المبارك.

واطلع اللواء الحربي خلال مشاركته رجال الأمن وجبة الإفطار على سير العمل الأمني في نقاط الضبط الأمني، حاثا الجميع على تكثيف الجهود، وتطوير مستوى الأداء لخدمة المنطقة، وسير العمل من أجل أن يعم الرخاء والاستقرار، وذلك بتقنين حركة التنقل التزامًا للتحذيرات، وتنفيذًا للقرارات الكفيلة بالقضاء على الفيروس نهائيًّا, مستمعاً إلى ملاحظات ومقترحات منسوبي نقاط الضبط الأمني حول العمل الأمني بالمنطقة.

وأشاد مدير شرطة الباحة بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في تطبيق منع التجول تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

وخلت شوارع وطرقات مدينة الباحة ومحافظاتها من المارة استشعارًا من المواطنين والمقيمين بدورهم، وتعاونهم التام مع رجال الأمن، فيما انتشر أفراد وآليات الجهات الأمنية بمختلف وشوارع وطرق وميادين الباحة العامة.

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18:09ت م

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