السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تُصدر 83 رخصة لخدمة المواطنين عن بُعد



المدينة المنورة 25 رمضان 1441هـ الموافق 18 مايو 2020م واس

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس, 83 رخصة عبر أنظمة التعاملات الإلكترونية، التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بُعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة، إصدار 35 رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد 28 رخصة تشييد مبانٍ سكنية وتجارية، وكذلك 20 رخصة حفر تتعلق بخدمات البنية التحتية.

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18:07ت م

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