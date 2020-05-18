

بغداد 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أسفرت عملية "أسود الجزيرة" التي أطلقتها القوات الأمنية العراقية المشتركة يوم أمس في المناطق الصحراوية حتى الحدود السورية عن مقتل 3 دواعش أحدهم يرتدي حزاما ناسفا .

كما أسفرت العملية التي استهدفت المنطقة الصحراوية الرابطة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى عن العثور على 7 أوكار، و12 عبوة ناسفة، ونفقين، وتدمير عجلة مفخخة من قبل طيران الجيش.

من جانب آخر أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن انطلاق عملية عسكرية لتطهير مقالع عين الجحش في محافظة نينوى بشمال العراق من عناصر داعش الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين .

// انتهى //

18:07ت م

0111





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.