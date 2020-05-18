السعودية اليوم / إجراء 13752 اختبارًا نهائيًا عن بعد لطلاب وطالبات جامعة القصيم



بريدة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

استعرضت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، التقرير الشامل للاختبارات النهائية للعام الجامعي 1441هـ، والتي تم إجراؤها من خلال منظومة التعلم عن بعد في ظل تعليق الدراسة.

وشهدت الجامعة بمختلف كلياتها إجراء 13752 اختبارا "عن بعد" للطلاب والطالبات خلال الفترة من 26 أبريل حتى 14 مايو 2020م ، جاء في الإحصائية التي أعلنتها العمادة أن إجمالي الطلبة الذين أدوا الاختبارات النهائية، قد بلغ 101808 من الطلاب، و173055 من الطالبات، بمجموع اختبارات بلغ 13752 اختبارا.

وتنوعت هذه الاختبارات لتشمل 11403 اختبارا إلكترونيا، و370 اختبارًا شفهيًا مباشرا، إضافة إلى 287 مشروعًا، و873 بحثًا، و819 أخرى توزعت ما بين اختبارات الكتاب المفتوح والعروض التقديمية وطرق التقويم الأخرى.

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17:55ت م

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