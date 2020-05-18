السعودية اليوم / 7600 مستفيد من مبادرة توصيل الأدوية للمنازل في بيشة



بيشة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

نفذت صحة بيشة ممثلة ببعض المستشفيات التابعة لها , مبادرة توصيل الأدوية للمنازل، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 7600 مستفيد منذ بداية المبادرة، والتي تعدّ جزءاً من عدّة مبادرات أطلقتها صحة بيشة منذ بداية الجائحة حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.

وتأتي مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من

// انتهى //

17:47ت م

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بيشة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسنفذت صحة بيشة ممثلة ببعض المستشفيات التابعة لها , مبادرة توصيل الأدوية للمنازل، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 7600 مستفيد منذ بداية المبادرة، والتي تعدّ جزءاً من عدّة مبادرات أطلقتها صحة بيشة منذ بداية الجائحة حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.وتأتي مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويتم من خلال هذه المبادرة تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمستفيدين عبر إرسال بيانات المريض عن طريق الواتساب، والرابط الإلكتروني، وأيضاً عن طريق الاتصال المباشر.// انتهى //17:47ت م0105

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